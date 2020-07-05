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Салах принял участие в 100 голах Ливерпуля в АПЛ – только легенда лиги сделал это быстрее

5 июля 20:59 - Читати українською
Салах принял участие в 100 голах Ливерпуля в АПЛ – только легенда лиги сделал это быстрее
Мохамед Салах / Getty images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах помог своей команде одержать победу над Астон Виллой в рамках 33-го тура АПЛ.

71’ Садио Мане
89’ Кёртис Джонс
 
71’ Садио Мане
89’ Кёртис Джонс

Египтянин приложился ко второму забитому мячу, отдав голевую передачу Кертису Джонсу. Это уже сотое голевое действие Салаха в АПЛ.

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Для этого нападающему Ливерпуля понадобилось провести всего 116 матчей – абсолютный рекорд для легионеров. Лишь легендарный Алан Ширер потратил на свои первые 100 голевых действий в АПЛ 100 матчей.

У Салаха распределение голевых действий таково: 71 забитый мяч и 29 результативных передач. Всего в футболке Ливерпуля Мохамед провел 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 92 гола и сделал 38 ассистов.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Астон Вилла Алан Ширер Мохамед Мохамед Салах
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