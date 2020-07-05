Салах принял участие в 100 голах Ливерпуля в АПЛ – только легенда лиги сделал это быстрее

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах помог своей команде одержать победу над Астон Виллой в рамках 33-го тура АПЛ.

Египтянин приложился ко второму забитому мячу, отдав голевую передачу Кертису Джонсу. Это уже сотое голевое действие Салаха в АПЛ.

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Для этого нападающему Ливерпуля понадобилось провести всего 116 матчей – абсолютный рекорд для легионеров. Лишь легендарный Алан Ширер потратил на свои первые 100 голевых действий в АПЛ 100 матчей.

У Салаха распределение голевых действий таково: 71 забитый мяч и 29 результативных передач. Всего в футболке Ливерпуля Мохамед провел 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 92 гола и сделал 38 ассистов.

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