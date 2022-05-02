Ливерпуль никак не может договориться с Мохаммедом Салахом о новом контракте. Срок действия действующего соглашения истекает через год. Это лето может стать последним шансом получить за египтянина хоть какую-то компенсацию.

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По информации The Telegraph, Салах не будет идти на уступки в переговорах с Ливерпулем и готов к новому вызову в карьере. Отмечается, что у 29-летнего форварда есть два приоритетных варианта – Париж и Испания. Очевидно, речь идет о ПСЖ, а вот с Ла Лигой не все так просто. Пока Салах не имеет никаких контактов ни с Реалом, ни с Барселоной.

Кстати, египтянин перебрался в Ливерпуль летом 2017 года. С тех пор Салах сыграл за мерсисайдскую команду 248 матчей во всех турнирах (155 голов, 61 ассист), выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

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