Ліверпуль ніяк не може домовитися з Мохамедом Салахом про новий контракт. Термін дії чинної угоди спливає через рік. Це літо може стати чи не останнім шансом отримати за єгиптянина бодай якусь компенсацію.

Ліверпуль закрив трансфер таланта Чемпіоншипу – взимку забракло дещицю часу

За інформацією The Telegraph, Салах не буде йти на поступки в переговорах з Ліверпулем і готовий до нового виклику в кар'єрі. Зазначається, що у 29-річного форварда є два пріоритетні варіанти – Париж та Іспанія. Очевидно, йдеться про ПСЖ, а от з Ла Лігою не все так просто. Наразі Салах не має жодних контактів ні з Реалом, ні з Барселоною.

До слова, єгиптянин перебрався у Ліверпуль влітку 2017 року. Відтоді Салах зіграв за мерсисайдську команду 248 матчів у всіх турнірах (155 голів, 61 асист), виграв АПЛ та Лігу чемпіонів.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій