Челси сузил поиск преемника Маурисио Почеттино до четырех кандидатов: Энцо Мареска, Киран МакКенна и Томас Франк попали в шорт-лист лондонского клуба. Об этом информирует The Telegraph. Сообщается, что четвёртый кандидат неизвестен, но это точно не наставник Штутгарта Себастьян Хенесси и рулевой Жироны Мичел, интерес к которым "синие" ранее проявляли.

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В настоящее время боссы Челси не определились с приоритетной целью – вероятно, всё решат дальнейшие переговоры с каждым из кандидатов. Кого бы лондонский клуб не выбрал, Челси всё равно придётся заплатить компенсацию за этого тренера: в контракте Франка с Брентфордом прописана клаусула в размере 3 млн фунтов стерлингов, в контракте МакКенны с Ипсвичем – около 4 млн фунтов стерлингов, в контракте Марески с Лестром – 8,5 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что цвета Брентфорда защищает украинец Егор Ярмолюк.

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