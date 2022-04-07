Мерсисайдцы после последнего трансферного окна постоянно работали над подписанием Фабио Карвальо. Им это удалось.

19-летний атакующий хавбек Фулхэма станет игроком Ливерпуля летом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер уже окончательно согласован.

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"Белые" разрешили Фабио пройти медицинское обследование в Ливерпуле. Фулхэм получит за португальца 5 миллионов, еще 2,7 млн предусмотрены в виде бонусов. С мерсисайдцами Карвалью подпишет контракт до 2027 года.

Заметим, команда Юргена Клоппа была очень близка к трансферу полузащитника еще зимой, но ей не хватило времени, чтобы подписать все необходимые для перехода бумаги.

Фабио Карвальо считают одним из самых больших талантов Чемпионшипа. В этом сезоне за Фулхэм он провел 31 матч, в которых отличился восемью голами и семью ассистами.

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