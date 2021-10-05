"Я более чем уверен, что Сайядманеша в Шахтере не будет. Во-первых, он не чистый центрфорвард, ему лучше играть из глубины. А Шахтеру нужен центрфорвард, из глубины там есть кому играть – достаточно бразильцев, которые могут врезаться в атаку. Им нужен как раз габаритный центрфорвард, который будет хорошо себя чувствовать в штрафной.

Шахтер может снова заинтересоваться Довбиком – журналист назвал потенциальную сумму трансфера

Сайядманеш любит зоны, играть с фланга, набрать скорость, у него хороший дриблинг, но в штрафной я не уверен, что он может быть настолько полезным, как Траоре.

Во-вторых, вернулся Мораес. У Шахтера есть форвард, он наберет форму и, думаю, до конца сезона мы увидим голы от Жуниора – он еще не сказал своего последнего слова", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в текущем сезоне Аллахьяр провел за Зарю 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт иранца с луганчанами заключен на правах аренды из Фенербахче до конца текущего года. Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

"Сам догадался, или подсказывают?": неоднозначный поступок Де Дзерби к Луческу и что волнует руководство Динамо