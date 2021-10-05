Журналіст Ігор Циганик впевнений, що нападник луганців не перейде у команду Де Дзербі на заміну травмованому Траоре.

"Я більш ніж упевнений, що Сайядманеша в Шахтарі не буде. По-перше, він не чистий центрфорвард, йому краще грати з глибини. А Шахтарю потрібен центрфорвард, з глибини там є кому грати – достатньо бразильців, які можуть врізатися в атаку. Їм потрібен якраз габаритний центрфорвард, який буде добре почуватись у штрафному майданчику.

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Сайядманеш любить зони, грати з флангу, набрати швидкість, у нього хороший дриблінг, але в штрафному майданчику я не впевнений, що він може бути настільки корисним, як Траоре.

По-друге, повернувся Мораєс. У Шахтаря є форвард, він набере форму і, думаю, до кінця сезону ми побачимо голи від Жуніора – він ще не сказав свого останнього слова", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, у поточному сезоні Аллах'яр провів за Зорю 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Контракт іранця з луганцями укладений на правах оренди з Фенербахче до кінця поточного року. Transfermarkt оцінює гравця у два мільйони євро.

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