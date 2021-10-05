Журналист Игорь Цыганык предположил, что "горняки" после травмы Лассины Траоре снова могут вернуться к покупке Артема Довбика, которым интересовались раньше.

"Это правда, что трансфер Артема Довбика в Шахтер возможен. Насколько мне известно, перед приобретением Траоре Срна уже консультировался с Йовичевичем относительно возможного предложения по Довбыку. Но потом появился Траоре, поэтому интерес к нападающему Днепра-1 утих.

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Сейчас, возможно, этот интерес возобновится. Во-первых, Шахтеру нужны украинцы (из-за лимита на легионеров), потому что сейчас есть только Степаненко, Матвиенко, Пятов и Марлос. Где-то надо искать украинцев, потому что кто-то должен выходить на футбольное поле. Если, не дай Бог, травмируется Степаненко, то на поле должен выходить Сикан, Корниенко, Судаков или Мудрык. А если травма двух украинских футболистов? Бесспорно, сейчас искать нападающего за границей, иностранца, особенно имея Траоре, который все же восстановится, не самая лучшая идея.

Относительно суммы в 15 миллионов. Я не исключаю, что именно такая цена будет стоять для Шахтера от СК Днепр-1 за Артема Довбика. Примерно такую цену руководство днепрян хотело за Довбика, когда им интересовалось Динамо", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Траоре получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера в результате столкновения с защитником Дюмфрисом. Накануне он был прооперирован. По самым оптимистичным прогнозам Лассина вернется в игру не ранее, чем через 7 месяцев.

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