Сайядманеш признан лучшим игроком 16-го тура УПЛ
19:41 - Читати українською
Украинская Премьер-лига выбрала лучшего игрока по итогам 16-го тура УПЛ.
Жуниньо 80’
Дмитрий Иванисеня 90+5’
80’ Жуниньо
90+5’ Дмитрий Иванисеня
Аллахьяр Сайядманеш победил в голосовании за звание лучшего игрока 16-го тура Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.
Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча
Иранец опередил в голосовании Владислава Кулача (Ворскла), Николая Кухаревича (Рух) и своего одноклубника Николу Василя.
Отметим, что Сайядманеш принес Заре победу над Шахтером, сделав решающую передачу на Иванисеню в компенсированное время. В общем, нападающий провел 14 матчей в текущем сезоне в составе луганчан, записав в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи.
Шахтер отпускает Динамо и (не) рискует 40 миллионами, Скрипник снова воюет за ЛЧ с потерями лучших, казус Монзуль
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter