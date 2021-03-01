Аллахьяр Сайядманеш победил в голосовании за звание лучшего игрока 16-го тура Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Иранец опередил в голосовании Владислава Кулача (Ворскла), Николая Кухаревича (Рух) и своего одноклубника Николу Василя.

Отметим, что Сайядманеш принес Заре победу над Шахтером, сделав решающую передачу на Иванисеню в компенсированное время. В общем, нападающий провел 14 матчей в текущем сезоне в составе луганчан, записав в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи.

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