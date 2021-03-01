Аллах'яр Сайядманеш переміг у голосуванні за звання найкращого гравця 16-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Шахтар – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Іранець випередив у голосуванні Владислава Кулача (Ворскла), Миколу Кухаревича (Рух) та свого одноклубника Ніколу Васіля.

Зазначимо, що Сайядманеш приніс Зорі перемогу над Шахтарем, зробивши вирішальну передачу на Іванісеню в компенсований час. Загалом, нападник провів 14 матчів у поточному сезоні у складі луганців, записавши до свого активу 3 голи та 2 результативні передачі.

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