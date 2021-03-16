Форвард "мужиков" Аллахьяр Сайядманеш будет иметь очередной шанс зарекомендовать себя перед наставником "принцев Персии" Драганом Скочичем.

Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш вызван в сборную Ирана, сообщает официальный сайт Зари.

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19-летний футболист примет участие в тренировочном процессе национальной команды с 21 по 30 марта.

Напомним, для Сайядманеша – это третий вызов в сборную. Он дебютировал в товарищеском матче против Сирии (5:0) 6 июня 2019 года – выйдя на последние десять минут Аллахьяр успел отметиться голом. А поединок против Южной Кореи провел в запасе.

За Зарю в текущем сезоне иранец сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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