Бехрад Талеби, менеджер Аллахьяра Сайядманеша, признался, что нападающий луганчан не собирается покидать клуб, ведь прекрасно чувствует себя в Украине.

"Летом он точно не вернется в Фенербахче. Я впервые слышу такую ​​информацию. Сейчас у Аллахьяра контракт до 2022 года. Если он продолжит играть в таком духе, то большие клубы захотят осуществить трансфер. Он самый молодой иранский футболист, который играет на таком уровне.

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Могу сказать, что после матча с Шахтером было много звонков Заре относительно Сайядманеша, но уверяю, что он останется здесь еще на год. Он покинет луганский клуб только в том случае, если захочет заработать денег для своей команды.

Он счастлив играть в Заре, ему очень нравятся тренер, игроки, условия. Аллахьяру комфортно", – сказал агент в комментарии Футбольному формату.

К слову, иранец принадлежит Фенербахче, а арендное соглашение с Зарей рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне Аллахьяр Сайядманеш провел 14 матчей за "мужиков", отличился 3 голами и 2 ассистами.

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