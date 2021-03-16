Форвард "мужиків" Аллах'яр Сайядманеш матиме черговий шанс зарекомендувати себе перед наставником "принців Персії" Драганом Скочічем.

Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш викликаний у збірну Ірану, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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19-річний футболіст візьме участь у тренувальному процесі національної команди з 21 по 30 березня.

Нагадаємо, для Сайядманеша – це третій виклик у збірну. Він дебютував у товариському матчі проти Сирії (5:0) 6 червня 2019 року – вийшовши на останні десять хвилин Аллах'яр встиг відзначитись голом. А поєдинок проти Південної Кореї провів у запасі.

За Зорю у поточному сезоні іранець зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

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