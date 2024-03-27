Во вторник, 26 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес два решения по каждой апелляции, поданной Спортингом по "делу Леау". Португальский клуб требует от Лилля выплаты полной суммы в размере 45 млн евро за вингера Рафаэла Леау – именно столько было прописано в контракте игрока и "львов" во время одностороннего расторжения соглашения со стороны Леау. Футболист сделал это после нападения фанатов Спортинга на игроков команды во время тренировки – он счёл, что клуб нарушил гарантии безопасности.

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Лилль выплатил Спортингу 19,7 млн евро, но "зелёно-белые" подали апелляцию. Как информирует Record, Милану в этом конфликте ничего не угрожает – разбирательство идёт только между Спортингом и Лиллем. Тем не менее, в прошлом сезоне "россонери" затянули с продлением контракта Леау именно по причине юридической волокиты между португальским и французским клубом.

Напомним, что Леау перебрался из Спортинга в Лилль в 2018 году, а спустя год оказался в Милане. Он считается лучшим игроком "россонери" – у него самая высокая зарплата в команде.

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