У вівторок, 26 березня, Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив два рішення по кожній апеляції, поданій Спортінгом у "справі Леау". Португальський клуб вимагає від Лілля виплати повної суми в розмірі 45 млн євро за вінгера Рафаела Леау – саме стільки було прописано в контракті гравця і "левів" під час одностороннього розірвання угоди з боку Леау. Футболіст зробив це після нападу фанатів Спортінга на гравців команди під час тренування – він вважає, що клуб порушив гарантії безпеки.

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Лілль виплатив Спортінгу 19,7 млн євро, але "зелено-білі" подали апеляцію. Як інформує Record, Мілану в цьому конфлікті нічого не загрожує – розгляд йде тільки між Спортінгом і Ліллем. Проте минулого сезону "россонері" затягнули з продовженням контракту Леау саме через юридичну тяганину між португальським і французьким клубами.

Нагадаємо, що Леау перебрався зі Спортінга в Лілль 2018 року, а через рік опинився в Мілані. Він вважається найкращим гравцем "россонері" – у нього найвища зарплата в команді.

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