Атлетико пытается договориться со Спортингом о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Португалии Виктора Дьёкереша, который в 24 матчах Примейры забил 22 мяча. Помимо этого на его счету 10 ассистов в чемпионате Португалии, он – второй футболист лиги по этому показателю.

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Однако цена на шведа "кусается" – "зелёно-белые" готовы отпустить своего лидера не менее, чем за 90 млн евро. Притом "львы" уже сделали скидку в 10%, ведь в контракте Дьёкереша с лиссабонским клубом прописан пункт с клаусулой в размере 100 млн евро.

Как информирует AS, чтобы инвестировать в Дьёкереша такую сумму, Атлетико придётся продавать нескольких игроков. Мадридский клуб был бы рад включить в этот список Жоау Фелиша, который сейчас выступает за Барселону на правах аренды, но это превратилось в очень сложную задачу.

На счету Дьёкереша 36 голов в 39 матчах за Спортинг в этом сезоне во всех турнирах. Летом 2023 года Спортинг приобрёл форварда у Ковентри за 21 млн евро.

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