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Садовый предложил добавить в официальную эмблему ФФУ и сборной лозунг "Слава Украине!"

07:30 6 Читати українською
Садовый предложил добавить в официальную эмблему ФФУ и сборной лозунг "Слава Украине!"
Андрей Садовый / 24 канал

Львовский городской голова Андрей Садовый считает, что реакцией Федерации футбола Украины на резонанс, вызванный видеороликом с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем, должно стать включение лозунга "Слава Украине!" в логотип национальной сборной.

"Теперь ФФУ должна включить лозунг "Слава Украине!" в официальную эмблему сборной", – написал Садовый в своем Facebook.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

Теги
Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Украина Украина ФФУ Сборная Украины Андрей Садовой
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