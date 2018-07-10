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Садовий запропонував додати в офіційну емблему ФФУ та збірної гасло "Слава Україні!"

07:30 8 Читать на русском
Садовий запропонував додати в офіційну емблему ФФУ та збірної гасло "Слава Україні!"
Андрій Садовий / 24 канал

Львівський міський голова Андрій Садовий вважає, що реакцією Федерації футболу України на резонанс, викликаний відеороликом із Домагоєм Відою і Огнєном Вукоєвічем, має стати включення гасла "Слава Україні!" до логотипу національної збірної.

"Тепер ФФУ повинно включити гасло "Слава Україні!" в офіційну емблему збірної", – написав Садовий у своєму Facebook.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

Теги
Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Україна Україна ФФУ Збірна України Андрій Садовий
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