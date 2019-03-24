Менеджмент Ворсклы хочет уволить Сачко – окончательное решение будет принимать Жеваго

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго решит судьбу Василия Сачко в полтавском клубе.

По информации телеканала Футбол 1, встреча главного тренера Василия Сачко и почетного президента команды Константина Жеваго пока не состоялась.

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Большинство представителей руководства клуба хотят, чтобы украинский специалист покинул тренерский мостик Ворсклы, однако окончательное решение о будущем Сачко в Полтаве будет принимать Константин Жеваго. Таким образом, Сачко сейчас продолжает работать на посту главного тренера полтавской команды.

Ранее сообщалось, что Василия в Ворскле может заменить тренер Шахтера U-21 Кривенцов.

Сачко возглавляет Ворсклу с 2014 года. Под его руководством команда заняла третье место в прошлом сезоне, а также вышла в групповой этап Лиги Европы. В позапрошлом сезоне команда также оказалась за пределами первой шестерки УПЛ.

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