Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо верит, что "бело-синие" имеют отличные перспективы на триумф в УПЛ в этом сезоне.

"Шансы Динамо на чемпионство сейчас – 90%. Слишком большой гандикап – семь очков. Даже если Шахтер обыгрывает Динамо, то что это изменит?

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Да и не факт: сейчас непонятно, сможет ли донецкий клуб переиграть "бело-синих". У Динамо прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате", – коротко резюмировал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

К слову, после 19-ти сыгранных туров преимущество "бело-синих" над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ составляет 7 пунктов. После паузы на матчи сборных, киевляне будут играть с Александрией на выезде, а дончане приедут в гости к Ворскле.

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