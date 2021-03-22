Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо вірить, що "біло-сині" мають чудові перспективи на тріумф в УПЛ цього сезону.

"Шанси Динамо на чемпіонство зараз – 90%. Занадто великий гандикап – сім очок. Навіть якщо Шахтар обіграє Динамо, то що це змінить?

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Та й не факт: зараз незрозуміло, чи зможе донецький клуб переграти "біло-синіх". У Динамо прекрасна перевага і в Кубку України, і в чемпіонаті", – коротко резюмував Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

До слова, після 19-ти зіграних турів перевага "біло-синіх" над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ складає аж 7 пунктів. Після паузи на матчі збірних, кияни гратимуть з Олександрією на виїзді, а донеччани завітають у гості до Ворскли.

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