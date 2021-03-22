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Турнирная таблица? (Улыбается) Это, конечно, тоже радует. У нас был непростой матч, особенно тяжелый первый тайм. Во втором добавили скорости, нужно было забить мяч, чтобы все пошло, как надо, и мы довели счет до крупного. Нужно отдать должное команде Рух, мы их просматривали и понимали, как они будут играть. Они не закрывались, а правильно оборонялись и здорово выбегали в атаку. Повторюсь, с ними было непросто.

Игра Руха улучшилась. Видно, что они работают, и несмотря на счет 3:0, нам с ними было очень непросто. Повторюсь, они здорово обороняются, правильно выстраивают защиту, тактически подкованы, хорошо выбегают в контратаки, а когда атакуют позиционно, также хорошо передвигаются. Важно было забить первый мяч как можно быстрее, чтобы игра немного успокоилась и пошла по нашему сценарию.

Мои дубли в карьере? Два точно было. Сегодняшний – третий или четвертый. Признаюсь, очень ждал этого момента, поскольку долго не забивал, а за Динамо это вообще мои первые мячи, повторюсь, очень хотелось забить. В последнее время у меня несколько приятных событий, еще недавно сын родился. Поэтому все сложилось как нельзя лучше. После дубля все кричали "наконец-то", потому что мне давно очень хотелось забить", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

К слову, после 19-ти сыгранных туров преимущество "бело-синих" над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ составляет 7 пунктов. После паузы на матчи сборных, киевляне будут играть с Александрией на выезде, а дончане приедут в гости к Ворскле.

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