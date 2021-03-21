Динамо на неделе вылетело из Лиги Европы – теперь все силы можно сконцентрировать на чемпионате Украины. В гости приехала предпоследняя команда УПЛ, поэтому в победе киевлян никто не сомневался. Мирча Луческу сегодня должен был обойтись без Цыганкова и Беседина, у которых повреждения. В центр обороны вернулся Попов, а на острие атаки шанс получил Супряга.

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Уже в дебюте встречи Динамо могло выйти вперед благодаря пенальти. Миколенко попал в руку Карасюка – судья указал на 11 метров. Эпизод сложный и неоднозначный, ведь мяч нашел руку, которая была прижата к телу и не загораживала дополнительный створ ворот. Арбитр с помощью VAR три минуты принимал решение. В итоге все же поставил пенальти.

Де Пена подошел к мячу, но переиграть с "точки" Бандуру не сумел. Голкипер Руха в целом провел очень качественный первый тайм, грамотно играя и на линии ворот (потянул дальний выстрел Шапаренко), и на выходах (снял несколько безадресных подач с флангов).

Рух оборонялся плотным низким блоком, а Динамо никак не могло его вскрыть. У киевлян огромные проблемы с позиционной атакой: куча поперечных передач и минимум проникновений в штрафную. От гостей даже не требовалось ничего особенного, чтобы сдержать соперника. Только стандарты в исполнении Шапаренко создавали иллюзию опасных моментов.

В перерыве Мирча Луческу решил освежить переднюю линию – снял Жерсона и выпустил Караваева. Это решение стало ключевым. На 14-й минуте второго тайма Динамо открыло счет. Миколенко исполнил очередной прострел в никуда, но Мысык на дальней штанге ошибся, не попал нормально по мячу и выкатил под удар Караваеву. Джокер Луческу с острого угла расстрелял ворота!

Стоит отметить, что Александр и в дальнейшем оставался самым активным игроком на поле, обостряя передачами и ударами. Выглядело это все довольно неуклюже, но защитникам Руха стало труднее держать оборону. Что касается атаки львовян, то можно вспомнить разве что дальний удар Федорчука (Бущан перевел на угловой) и еще пару выпадов на старте второго тайма.

До финального свистка шла рваная игра. Динамо ослабило давление и действовало спокойнее, а Рух даже не попытался организовать штурм ворот Бущана. В конце встречи киевляне удвоили преимущество, когда оборона гостей снова ужасно сыграла в собственной штрафной после прострела Миколенко, а Сидклей покатил под рукой Бандуры. 2 года бразилец не забивал за "бело-синих".

На последних секундах хозяева устроили разгром. Попов легко проскочил в штрафную – удар Дениса взял голкипер, но первым на добивании был Караваев. Дубль Александра и 3:0. Динамо победило, набрало 46 очков и оторвалось от Шахтера. Гандикап киевлян на вершине УПЛ составляет уже 7 пунктов! "Горняки" в параллельном матче сенсационно проиграли Львову. Рух упал на дно турнирной таблицы (13 баллов).

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