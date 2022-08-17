"От кого из игроков Динамо жду яркой игры в матче с Бенфикой? У киевлян нет качественных нападающих. На контратаках у Динамо будут моменты, чтобы забить, но забивать у нас некому. Надежда только на Цыганкова, но он постоянно травмируется – сыграл пол матча , затем месяц не играет.

"Ярмоленко пришлось прятать на базе, чтобы он не попал в московский Спартак", – Сабо

Года три назад говорили, что Беседин – хороший футболист, но сейчас он никакой. Он не может даже зацепиться за мяч. Единственный его плюс, что впереди он наседает на защитников.

Супрягу вообще непонятно, кто выдвинул, что он попал в Динамо и в любую другую команду. И нигде он не смог заиграть, отовсюду его отправляли", – цитирует Сабо Український футбол.

Отметим, что за последние два сезона Беседин забил за Динамо 6 голов (правда, длительное время пропустил из-за травмы). В активе Супряги, который сейчас восстанавливается после операции, за аналогичный период 3 гола.

Динамо – Бенфика: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов