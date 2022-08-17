"Від кого із гравців Динамо чекаю яскравої гри у матчі з Бенфікою? У киян немає якісних нападників. На контратаках у Динамо будуть моменти, щоб забити, але забивати в нас нема кому. Надія лише на Циганкова, але він постійно травмується – зіграв пів матчу, потім місяць не грає.

"Ярмоленка довелося ховати на базі, щоб він не потрапив у московський Спартак", – Сабо

Роки три тому казали, що Бєсєдін – хороший футболіст, але зараз він ніякий. Він не може навіть зачепитися за м'яч. Єдиний його плюс, що попереду він насідає на захисників.

Супрягу взагалі незрозуміло хто висунув, що він потрапив у Динамо та у будь-яку іншу команду. І ніде він не зміг заграти, звідусіль його відправляли", – цитує Сабо Український футбол.

Зазначимо, що за останні два сезони Бєсєдін забив за Динамо 6 голів (щоправда, тривалий час пропустив через травму). В активі Супряги, який зараз відновлюється після операції, за аналогічний період 3 голи.

Динамо – Бенфіка: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів