Когда Бенфика появилась в возможных соперниках Динамо по плей-офф ЛЧ, большинство украинских фанатов усомнились в шансах на проход в групповой этап. Увидев дальнейший вынос Мидтьюланда в противостоянии с "орлами" (4:1, 3:1), сомнения практически отпали – киевлян дружно поблагодарили за героический прорыв в этот раунд, смирившись с выходом в Лигу Европы. Подобная реакция наблюдается не только среди обычных болельщиков, но и в экспертной среде.

Что ж, следует признать очевидное – Динамо "попало". "Бело-синие" получили в пару одного из трех самых мощных оппонентов на этой стадии квалификации. В предыдущем сезоне португальцы дошли до четвертьфинала ЛЧ, хотя команда испытывала проблемы с обороной, находилась в вечном скандале с Жорже Жезушем и играла исключительно на Нуньеса. Сейчас у Бенфики нет в старте Дарвина, но во всем остальном "орлы" на несколько порядков мощнее. Уровень футбола, продемонстрированный в противостоянии с Мидтьюландом, претендует не только на групповой этап, но и на евровесну.

С приходом Роджера Шмидта на пост главного тренера Бенфика стала сбалансированной и системной. Недостатки при работе в обороне лиссабонцы замаскировали увеличением контроля мяча – в среднем, в начале сезона этот показатель не опускается ниже 65%, а именно с Мидтьюландом был аж 71%. Длина одного владения выросла до 7 передач, а темп передач вырос до 18 в минуту, а темп единоборств достигал 8 эпизодов в минуту. Все это – очень высокие результаты в принципе.

Бенфика защищается по схеме 4-4-2 и высоко прессингует. В атаке команда использует активную фланговую игру в схеме 4-2-3-1 с изменениями позиций – например, вингер часто открывается в опорной зоне, открывая пространство для рывков фулбеков. Во фланговой игре кроется главная сила португальцев, ведь здесь собраны опытные, умные и очень технические исполнители. Чего только стоит перформанс Нереса в матчах с Мидтьюландом (за Дубинчака и Овчаренко очень страшно), хотя в тактическом плане опаснее Рафа Силва – ключевой плеймейкер, чрезвычайно умело открывающийся между линиями.

Изменения Роджера Шмидта принесли фантастические результаты. Первые четыре официальных матча Бенфика выиграла с суммарным счетом 12:2, а на сборах было 17:5 в пяти спаррингах (против Ньюкасла, Жироны, Ниццы, Рединга и Фулхэма). И это совсем не случайность – все игровые показатели в атаке и единоборствах дали существенный прирост за год, а уменьшилось только количество потерь и касаний к мячу в штрафной "орлов" (и тоже существенно).

Бенфика очень быстро катает мяч и дает фантастическую интенсивность при игре без мяча. Сегодня динамовцы не будут иметь возможности получив передачу, подумать, покурить и отдать поперечный пас через половину поля – их будут накрывать мгновенно. Киевлянам следует готовиться к тяжелейшему противостоянию. Будет больно.

Впрочем, это не значит, что Бенфику не за что кусать. Проект Роджера Шмидта еще не успел преодолеть "детские болезни" и выкристаллизоваться в то, что хотел видеть немец. Это показал последний поединок против Каза Пиа – новичка чемпионата Португалии.

Лиссабонцы получили минимальное преимущество, создав минимум моментов и допустив ряд тактических провалов. В частности, команда не растянула низкий оборонный блок соперника, да и вообще с соблюдением дистанций были проблемы. При этом половина атак прошла через центр.

Даже в матче против скромной Ароки наш соперник демонстрировал серьезные уязвимости. При прессинге команда часто оставляет "карманы" за спиной центрбека, или начисто открывает фланг. Вообще, разрывы в построении являются едва ли не главной проблемой Бенфики. При позиционном же наступлении не всегда эффективно работает взаимодействие между вингером и фулбеком, а в зоне мяча часто оказывается половина команды – это не только снижает эффективность при работе с автобусами, но и повышает количество обрезок и потерь.

Динамо способно этим воспользоваться. Буяльский и Шапаренко прекрасно умеют работать между линиями, а Цыганков очень любит вбегать в разрывы. Кроме того, "бело-синие" могут вытаскивать Бенфику в определенные зоны (а "орлы" регулярно стягиваются куда-то всей командой), создавая изоляции для Цыганкова. Да и сами "орлы" при попытке держать компактность часто открывают фланг.

Интересно, через какие механизмы Мирча Луческу будет реализовывать свой стартовый план. Киевлянам в любом случае придется закрываться на своей половине поля, однако в этом блоке Динамо может поставить на контроль мяча, как против Штурма. Больше контроля – меньше ошибок.

Другой вариант – глухая защита с выносами под рывки Ванату и Цыганкову. Оба варианта рискованны (португальцы либо запрессингуют, либо быстрее будут возвращать мяч), однако более вероятен первый. Мирча Луческу всегда пытается держаться за более системную игру.

Если Динамо будет все делать правильно, то шансы забить будут. Поединки против Фенербахче и Штурма понравились грамотным тактическим планом и достаточно качественным исполнением – да, нюансов возникало очень много, но стоит не забывать о непростых условиях на старте сезона. "Бело-синие" демонстрировали хорошее качество работы с мячом, уверенно разбивали прессинг соперников и использовали их уязвимости. Существовали определенные перекосы в структуре, где была высокая нехватка, где кто-то проваливался индивидуально, однако системно за Динамо не было стыдно.

Впрочем, этого мало для прохода Бенфики. Два главных страха в этом противостоянии – это готовность держаться под интенсивностью лиссабонцев и не ошибаться на своей половине. Первую проблему подопечные Мирчи Луческу более или менее выдержали на предыдущих стадиях, однако "орлы" на несколько порядков сильнее Штурма и Фенербахче. При этом даже в этих матчах были длительные отрезки, когда "бело-синие" нервничали, теряли контроль над игрой и начинали выносить мяч куда-либо.

С обороной все грустнее. Динамо и в лучшие времена слабенько смотрелось при кроссах соперника, а сегодня с флангов придет очень много подач и кросов. Кроме того, есть трудности с фулбеками – на правом фланге Кендзера привозил много стандартов, а слева Дубинчаку тяжело во всем, кроме рывков в атаку. В конце концов, очень тревожно за работу в штрафной – слишком уж свежие воспоминания о вторжении и замыкании Хьёлунда.

Именно поэтому за киевлян очень страшно. Именно поэтому никто на них и не ставит. Впрочем, в битве за групповой этап Лиги чемпионов легко быть не могло в принципе. Готовность выступать на этом уровне необходимо доказывать в матчах именно против таких команд, как Бенфика.

Кадровая ситуация

С лазаретом у Динамо ситуация стабильная – Антюх восстанавливается от повреждения, а Супряга выбыл на длительный срок. Все остальные футболисты здоровы. Главной потерей является капитан Сидорчук, пропускающий первую встречу из-за дисквалификации. По этой же причине в заявку не попал и Гармаш.

В Бенфике точно не сыграют Жоау Виктор и Лукас Вериссимо, однако их потери не являются критичными для "орлов". Роджер Шмидт беспокоится из-за состояния Нереса – одного из ключевых для атаки футболистов. Последние два матча он был травмирован. Коуч уверяет, что экс-звезда Шахтера (так и не сыгравшая за "горняков") уже восстановилась, однако в какой он форме? Сегодня и узнаем.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Бенфика

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Ванат – Беседин

Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морату, Гримальдо – Флорентино Луис, Энцо Фернандес – Нерес, Р. Силва, Жоау Мариу – Гонсало Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

При всем желании трудно поставить на победу Динамо в первой встрече. В ничью больше верится, ведь Бенфика продемонстрировала серьезные проблемы в противостоянии с "автобусами" – а другой тактики Мирча Луческу предложить не может. Открытая игра завершится разгромом.

Можно ожидать, что лиссабонцам будет тяжело, но еще труднее будет киевлянам. Чтобы выдерживать давление команды Роджера Шмидта, необходимо выдавать колоссальный объем оборонной работы – Каза Пиа, например, выполнила около 100 возвращений мяча и более 70 перехватов. И все равно проиграла. Существуют большие сомнения в готовности Динамо выдерживать столь высокую нагрузку.

Тем не менее, "бело-синие" будут иметь несколько хороших шансов забить. По моментам игра вообще может оказаться более-менее ровной. Это уже на Да Луж стоит молиться, а пока существует вполне обоснованная надежда на ничью, На нее и поставим.