"Я не знаю, что он будет делать в той команде (речь об Аль-Айне – прим.), это его выбор. В сборную его все равно продолжат вызывать, но я думаю, он уже не вернется в Динамо. Расскажу лучше интересную историю, как я его брал в Динамо. Он тогда играл в Десне, а я приехал на просмотр, в итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский Спартак.

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Именно так! Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил Игорю Михайловичу Суркису, говорю: "Надо брать парня!". Он согласился. А мне потом говорят: "Там на трибунах сидят люди из Москвы, они хотят Ярмоленко забрать в Спартак". После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли.

Потом я забрал его в Динамо и он за дубль получил очень серьезную травму – лечился полгода. После восстановления Ярмоленко вышел на тренировку, но выглядел очень плохо, и как раз приехал Игорь Суркис. Президент позвал меня к себе и говорит: "Что ты за специалист, посмотри, кого ты взял?! Он ведь совсем не умеет играть". Я говорю: "Подождите. Парень полгода не играл, дайте ему время набрать форму". И Ярмоленко не подвел, заиграл и начал прогрессировать", – цитирует Сабо "Український футбол".

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