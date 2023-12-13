Йожеф Сабо считает, что Динамо нужно усилить позицию форварда в зимнее трансферное окно. Специалист не считает Ваната и Супрягу футболистами уровня киевского клуба.

– Как вы думаете, за какие места Динамо будет бороться в этом сезоне?

– По потерянным Динамо делит первое место с Шахтером, но эти очки еще нужно набрать. Посмотрим. Думаю, Шовковский может привести Динамо к чемпионству. Также будет многое зависеть от судейства, которое мне не очень нравится в нашем чемпионате. Ошибок куча. По сравнению с АПЛ – небо и земля.

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– Как вы думаете, зимой Динамо нужно усиливаться или за чемпионство можно бороться и с этими игроками?

– Динамо обязательно нужно купить хотя бы одного толкового центрального защитника, у которого есть скорость, умение отбирать и страховать. Также нужен хороший нападающий. В Украине таких нет, поэтому придется приглашать легионеров, хотя сделать это будет тяжело, ведь у нас война и не каждый захочет ехать в Украину. Ванат и Супряга – посредственные футболисты. Супряге уже 23 года, а он так и не заиграл, – сказал Сабо в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Динамо идет на 5 ступени турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. СК Днепр-1 занимает второе место чемпионата, имея в своем активе 34 балла после 17 сыгранных матчей.

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