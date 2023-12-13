Йожеф Сабо вважає, що Динамо потрібно підсилити позицію форварда в зимове трансферне вікно. Фахівець не вважає Ваната і Супрягу футболістами рівня київського клубу.

– Як ви думаєте, за які місця Динамо боротиметься в цьому сезоні?

– За втраченими Динамо ділить перше місце з Шахтарем, але ці очки ще потрібно набрати. Подивимося. Думаю, Шовковський може привести Динамо до чемпіонства. Також багато чого залежатиме від суддівства, яке мені не дуже подобається в нашому чемпіонаті. Помилок купа. В порівнянні з АПЛ – небо і земля.

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– Як ви думаєте, взимку Динамо потрібно посилюватися чи за чемпіонство можна поборотися і з цими гравцями?

– Динамо обов'язково потрібно купити хоча б одного тямущого центрального захисника, у якого є швидкість, вміння відбирати і страхувати. Також потрібен хороший нападник. В Україні таких немає, тому доведеться запрошувати легіонерів, хоч зробити це буде важко, адже у нас війна, і не кожен захоче їхати в Україну. Ванат і Супряга – посередні футболісти. Супрязі вже 23 роки, а він так і не заграв, – сказав Сабо у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. СК Дніпро-1 посідає другу сходинку чемпіонату, маючи в своєму активі 34 бали після 17 зіграних матчів.

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