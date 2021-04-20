"Президент УЕФА Александер Чеферин предупредил о санкциях этим клубам, если они создадут Суперлигу. Безусловно, это большой удар по европейскому футболу.

"Суркис говорит, что Суперлига – это невозможная история": журналист – о реакции президента Динамо на новый турнир

Произошел раскол, разделение на богатых и бедных. Мы живем в мире с равными условиями – это неправильно так делить мировой футбол. Получается, тем, кто слабее, придется вариться в собственном соку, без матчей против грандов. Пропадет эффект, благодаря которому были сенсации, когда слабые клубы обыгрывали грандов. За это мы и любим футбол, когда малобюджетные клубы припидносять сюрпризы, обыгрывая фаворитов. Остается много вопросов.

Если управлять Суперлигой будет президент Реала Флорентино Перес, то может получиться ситуация, как с матчем Швейцария – Украина в Лиге наций, когда УЕФА принял решение в пользу швейцарской сборной после отмены нашего матча. Так же теперь могут приниматься решения в пользу "королевского клуба". Судьи тоже наверняка будут понимать, "кто заказывает музыку".

Так что ситуация неоднозначная и пока что малопонятная. Понятно, что наших грандов Динамо и Шахтер туда не позовут, потому что они не такие богатые, как Реал и Челси", – сказал Сабо в интервью Meta Ratings.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря