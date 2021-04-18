Кто будет играть в европейской Суперлиге

УЕФА и ЛЧ, ее самому престижному детищу, бросили настоящий вызов. Самые мощные европейские клубы готовы к войне с Европейским союзом. Официальное объявление старта Суперлиги – вопрос ближайших дней или даже часов. Гранды топ-чемпионатов якобы были готовы договариваться в формате видоизменения Лиги чемпионов, начиная с сезона 2024/25, но в последний момент меняют планы. Французский RMC Sport, испанская Marca, американский The New York Times и другие порталы в один голос рапортуют о крупной сделке сильнейших клубов.

Лига чемпионов на пороге революции – смена формата и увеличение количества участников

Сразу 12 команд выходят из главного еврокубка. Это аж 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан). Обращает на себя внимание факт отсутствия команд из оставшихся топ-чемпионатов – Германии и Франции. Прежде всего, конечно, речь о финалистах Лиги чемпионов 2020 (Баварии и ПСЖ). Эти финансовые гиганты, очевидно, понимают все риски, которые получат на свою голову после объявления фактически открытой войны с УЕФА. Их бунт на корабле богачей оставляет призрачные шансы на то, что переворот в футболе будет сорван.

BREAKING – A European Super League is expected to be announced tonight, according to reports.



No German or French clubs involved. Man United, Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Spurs, Barcelona, Real Madrid, Atletico, Inter, AC and Juventus are.



UEFA crisis talks planned. pic.twitter.com/jOGveIO30N — FourFourTwo (@FourFourTwo) April 18, 2021

Кто стоит за Суперлигой

У руля революции стоят 5 грандов. Главный инициатор – Флорентино Перес. "Вечный" босс Реала, недавно переизбраный на пост президента мадридского клуба без всякой борьбы, после покорения всех рекордов ЛЧ, похоже, решил добить данный турнир. Испанец планирует стать президентом Европейской Суперлиги. В свою очередь должности вице-президентов предложены боссам Арсенала, Манчестер Юнайтеди Ливерпуля. В совете директоров американцы Стэн Кронке, Джоэль Глейзер и Джон Генри ждут итальянца. Президент Ювентуса и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли также принял предложение управлять новым турниром.

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По информации BBC, именно Кронке стал самым большим сторонником идей Переса. Босс Арсенала верит, что благодаря Суперлиге лондонский топ-клуб, который болтается в середине таблицы АПЛ 2020/21, вернется в мировую элиту. "Пушкари" остаются за пределами зоны Лиги чемпионов вот уже 5 сезонов подряд. Не удается через чемпионат Англии или победу в ЛЕ, давайте соорудим новое соревнование – логика железная. Кронке не собирается останавливаться на малом: 73-летний владелец Арсенала верит, что Суперлига сделает Арсенал "величайшим клубом планеты".

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Босс лондонцев, который владеет также клубами НХЛ и НБА, предложил изменить привычные правила еврокубковых турниров. Вместо двух матчей дома и на выезде команды на кубковой стадии должны вести игру до определенного количества побед. По аналогии с упомянутыми хоккейной и баскетбольной лигами, где нужно обыграть соперника 3 или 4 раза, чтобы пройти дальше в плей-офф. Интересно, что пока что вакантными остаются только 8 мест. Суперлига планирует, что в турнире будут играть 15 основателей и 5 приглашенных гостей, которые ежегодно станут дополнять список участников.

Когда стартует Суперлига, бурная реакция топ-лиг и УЕФА

На выходных представители Европейского футбольного союза обрывали телефоны, пытаясь связаться с Аньелли. Итальянец так и не поднял трубку. Для УЕФА такой внезапный поворот в деле старта Суперлиги был крайне неожиданным, ведь в понедельник планировали окончательно договориться о новом формате ЛЧ, а тут такое. Флорентино Перес и компания вели свою игру. Долгое время казалось, что Реал, МЮ и другие гранды пойдут на компромисс. Однако реальность – гораздо суровее. Суперлига должна стартовать уже с сезона 2022/23. Интересно, как они собираются провести следующий сезон. Ведь УЕФА в унисон с АПЛ, Серией А и Ла Лигой выступил с резким заявлением по скандальной инициативе.

Клубам-мятежникам грозит исключение из всех соревнований. На внутреннем, европейском и мировом уровнях. Игроков, выступающих за эти команды, могут лишить права играть за сборные своих стран, поскольку ФИФА предоставляет полную поддержку своим коллегам. УЕФА называет проект Суперлиги "циничным", выгодным только немногочисленным ее участникам. Функционеры обещают бороться как в спортивном, так и судебном порядке. Особую благодарность выразили клубам из Франции и Германии, которые отказались от участия в турнире. Довольно странно, ведь авторитетный The Times рапортовал, что участниками соревнования должны стать и 2 клуба Бундеслиги плюс 1 из Лиги 1. Поговаривают, что ПСЖ не захотел идти на конфликт из-за хороших отношений между его боссом и президентом УЕФА Чеферином.

Финансовая составляющая и формат Суперлиги

Кто же более жадный, сможет рассчитывать на немалые бонусы. Клубы-основатели Суперлиги получат от 100 до 350 миллионов евро за само лишь присоединение к турниру. Общая сумма так называемой "инфраструктурной дотации" составляет 3,1 миллиарда фунтов. Доходы от телетрансляций и спонсоров будут делить в пользу 15 грандов: 32,5% получат только они, еще 32,5% поделят на все 20 клубов, которые будут играть в сезоне, а 20% уже зависят от спортивных результатов. Остальные 15% распишут по маркетинговому потенциалу. Интересно, что Реал и Барселона дополнительно получат по 27 миллионов фунтов.

Планируется, что 20 клубов будут играть в двух группах по 10 участников. По 4 лучшие команды пройдут в четвертьфинал, ну а дальше по классике либо так, как предлагает Кронке. Отметим, что матчи будут проходить среди недели в слотах Лиги чемпионов, а на выходных основатели Суперлиги планируют и дальше выступать в чемпионатах своих стран. Уже сейчас руководство национальных лиг размышляет над тем, чтобы урезать доходы грандов от телетрансляций на 30-50 миллионов евро, распределив их в пользу более бедных. Не исключено, что нас ждет масштабная судебная и кабинетная война за огромные деньги.

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