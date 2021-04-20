"Президент УЄФА Александер Чеферін попередив про санкції цим клубам, якщо вони створять Суперлігу. Безумовно, це великий удар по європейському футболу.

"Суркіс каже, що Суперліга – це неможлива історія": журналіст – про реакцію президента Динамо на новий турнір

Відбувся розкол, поділ на багатих і бідних. Ми живемо у світі з рівними умовами – це неправильно так ділити світовий футбол. Виходить, тим, хто слабший, доведеться варитися у власному соку, без матчів проти грандів. Пропаде ефект, завдяки якому були сенсації, коли слабші клуби обігравали грандів. За це ми і любимо футбол, коли малобюджетні клуби припідносять сюрпризи, обігруючи фаворитів. Залишається багато питань.

Якщо керувати Суперлігою буде президент Реала Флорентіно Перес, то може вийти ситуація, як з матчем Швейцарія – Україна у Лізі націй, коли УЄФА прийняв рішення на користь швейцарської збірної після скасування нашого матчу. Так само тепер можуть прийматися рішення на користь "королівського клубу". Судді теж напевно будуть розуміти, "хто замовляє музику".

Так що ситуація неоднозначна і поки що малозрозуміла. Зрозуміло, що наших грандів – Динамо і Шахтар – туди не покличуть, бо вони не такі багаті, як Реал і Челсі", – сказав Сабо в інтерв'ю Meta Ratings.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі