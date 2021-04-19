Как известно, 12 европейских клубов официально объявили о создании Суперлиги, старт которой планируется еще в текущем году. УЕФА категорически осудил такие действия – дело может дойти даже до дисквалификации футболистов и запрета выступать за национальные сборные. Немало известных футбольных персон также не в восторге от нового турнира.

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"Очень долго мы говорили с президентом Динамо. И он говорит, что это невозможная история. Потому что некоторые клубы считают, что они могут забрать весь футбол под себя.

У меня такое впечатление, что Суперлига – это мертворожденный ребенок. Заявили, поторговались. УЕФА сейчас будет принимать жесткие меры. Те будут подавать в суды. Я думаю, что в этой истории будет определенный компромисс", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря