"Если Динамо выиграет Кубок Украины и чемпионат – что им еще нужно? Суперкубок киевляне уже выиграли. Видимо, они все еще настаивают на том, что Луческу тренировал Шахтер и поэтому не должен возглавлять Динамо.

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Если говорить о финале Кубка Украины, то Заря – соответствующий соперник для Динамо. Должна быть хорошая игра, если все футболисты Зари будут готовы. Конечно, динамовцы – фавориты в этом противостоянии", – отметил Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, ультрас Динамо устраивают акции протеста из-за назначения Луческу наставником киевлян. 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел "бело-синих" в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы Динамо вылетело в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.

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