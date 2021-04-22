"Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение Динамо Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером. Причина этого решения – не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если Динамо добудет для Киева Кубок Лиги Чемпионов – с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!"

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"Только дураки не меняют свое мнение" – слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращении борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить.

Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Поддерживать тренера, от которого несло и несет медийной грязью? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?

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Луческу не место в Динамо Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу. Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно придерживается. Иначе – это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не о ультрас Динамо Киев", – говорится в заметке WBC Ультрас Динамо на Facebook.

Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел Динамо в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы "бело-синие" вылетели в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.

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