Ультрас Динамо объяснили свою очередную акцию против Луческу – румына не спасет даже победа в Лиге чемпионов
Активные болельщики киевского Динамо продолжают не признавать Мирчу Луческу наставником киевского клуба.
"Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение Динамо Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером. Причина этого решения – не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если Динамо добудет для Киева Кубок Лиги Чемпионов – с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!"
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"Только дураки не меняют свое мнение" – слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращении борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить.
Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Поддерживать тренера, от которого несло и несет медийной грязью? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?
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Луческу не место в Динамо Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу. Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно придерживается. Иначе – это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не о ультрас Динамо Киев", – говорится в заметке WBC Ультрас Динамо на Facebook.
Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел Динамо в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы "бело-синие" вылетели в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.
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