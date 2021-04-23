"Якщо Динамо виграє Кубок України і чемпіонат – що їм ще потрібно? Суперкубок кияни вже виграли. Мабуть, вони все ще наполягають на тому, що Луческу тренував Шахтар і через це не повинен очолювати Динамо.

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Якщо говорити про фінал Кубка України, то Зоря – відповідний суперник для Динамо. Повинна бути хороша гра, якщо всі футболісти Зорі будуть готові. Звичайно, динамівці – фаворити в цьому протистоянні", – зазначив Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, ультрас Динамо влаштовують акції протесту через призначення Луческу наставником киян. 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів "біло-синіх" в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи Динамо вилетіло в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені мають шанси на "золотий дубль". Одна перемога в чотирьох матчах зробить динамівців чемпіонами УПЛ, а в фіналі Кубка України команда Луческу зіграє проти Зорі.

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