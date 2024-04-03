Хацкевича били в лицо и ногами – ультрас устроили экс-тренеру Динамо жестокую вендетту
Главный тренер Заглембе Александр Хацкевич получил повреждения после нападения фанатов.
В среду, 3 апреля, Александр Хацкевич проводил тренировки со своей командой. Их прервала группа разъяренных фанатов.
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Как сообщает Meczyki, ультрас напали на экс-тренера Динамо. Хацкевича били по лицу, а также он получил несколько ударов ногами. Информацию польскому изданию подтвердили в клубе. Пока не известно, насколько серьезные повреждения получил белорус.
Напомним, что Заглембе в прошлом туре второго польского дивизиона проиграл ГКС Катовице со счетом 0:4. Команда Хацкевича находится сейчас на последней строчке в турнирной таблице с 13 баллами.
Недавно появилась информация, что из-за неудачи и ряда противоречивых решений специалист может остаться без работы.
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