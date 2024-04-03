В среду, 3 апреля, Александр Хацкевич проводил тренировки со своей командой. Их прервала группа разъяренных фанатов.

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Как сообщает Meczyki, ультрас напали на экс-тренера Динамо. Хацкевича били по лицу, а также он получил несколько ударов ногами. Информацию польскому изданию подтвердили в клубе. Пока не известно, насколько серьезные повреждения получил белорус.

Напомним, что Заглембе в прошлом туре второго польского дивизиона проиграл ГКС Катовице со счетом 0:4. Команда Хацкевича находится сейчас на последней строчке в турнирной таблице с 13 баллами.

Недавно появилась информация, что из-за неудачи и ряда противоречивых решений специалист может остаться без работы.

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