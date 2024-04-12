Уже бывший спортивный директор Заглембе Сосновец Михаил Залевский рассказал, как ультрас команды прибегали к унижениям по расовому и национальному признаку.

“Были ли угрозы от этих фанатов? Мне говорили: ”сье*ывай в Беларусь“. Украинцам также кричали, что пусть ”сье*уют в Украину“. Белорусских игроков нет, но в штабе были тренеры, и они все это слушали.

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Нашим темнокожим легионерам Валенсии и Реми кричали, что "черным здесь не место". Требовали, чтобы играли местные футболисты из Сосновца. Еще они позвонили арендованному Габриэлю Кирейчику, который принадлежит Пясту: "Убирайся в Гливице, что ты здесь делаешь?" – рассказал Сосновский в интервью Przeglad Sportowy Onet.

Напомним, Хацкевич возглавил Заглембе 16 января и не сумел выиграть с командой ни одного матча. Белорусский специалист ушел после того, как группа фанатов в масках пришла на тренировку, угрожала и даже применила силу в отношении экс-наставника Динамо. В составе остались 5 украинских легионеров – Алексей Довгий, Алексей Шевченко, Артем Полярус, Алексей Быков и Артем Сухоцкий.

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