Белорусский специалист Александр Хацкевич отреагировал на информацию о договоренности с литовским клубом.

– Александр Николаевич, сегодня появилась информация, что вы можете возглавить Жальгирис. Правда ли это?

– Кауно Жальгирис? Видите, я впервые от вас об этом слышу.

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– Значит, в Литву вы не собираетесь и это лишь слухи?

– Пока не о чем разговаривать. Мне еще нужно здесь разобраться (в Польше, – прим.). А потом уже дальше думать.

– Вы имеете в виду разобраться с финансовыми вопросами, то, что в Заглембе не выплатили?

– Нет, там просто имиджевые вопросы нужно закрыть.

– Вообще предложения по дальнейшему трудоустройству у вас есть?

– Варианты есть, но в моем случае спешить не стоит – нужно все хорошо обдумать.

– Чтобы не случилось такого, как в Заглембе?

– Здесь же не футбольная составляющая, а немножко другой момент на все повлиял.

– Предложения из УПЛ есть у вас?

– Чемпионаты идут, команды играют. Пусть все заканчивают, а дальше будем смотреть.

– Но все же из Украины вами интересуются?

– Из УПЛ варианты будут. Надеюсь. Сейчас у многих команд решающие моменты – кто-то борется за медали, кто-то за сохранение прописки, а кто-то достаточно спокойно себя чувствует в середине турнирной таблицы. Поэтому пусть чемпионат закончится, и тогда будет видно, а на финишной прямой не нужно слухи распространять. Пока у меня есть более важные дела, – сказал Хацкевич в комментарии Украинскому футболу.

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