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Сабо: Чтобы обыграть Шахтер, Динамо должно превзойти себя

20:56 49 Читати українською
Сабо: Чтобы обыграть Шахтер, Динамо должно превзойти себя
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Экс-тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

 

"Очень трудно спрогнозировать счет, ведь речь идет о кубковом матче. В чемпионате Динамо трудно догнать Шахтер, ведь разрыв – семь очков. Однако когда нужен результат именно в одном конкретном матче, ты говоришь футболистам, что они могут сделать все.

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Помню, когда мы проигрывали Спартаку в Киеве 0:2, в перерыве я сказал игрокам, что они могут одержать победу! Так динамовцы должны сыграть и в ближайшее воскресенье – они должны очень сильно сыграть, превзойти себя, чтобы одержать победу над Шахтером. Поскольку у "горняков" уже будет играть Марлос, что является серьезным усилением для команды Пауло Фонсеки в атакующей линии.

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Предоставила ли волевая победа над Зарей положительного импульса Динамо? Конечно, еще какой! Вырвали такую победу, причем, вдесятером, проигрывая 0:2 – это геройство. Значит, они могут! Я жду хорошую, открытую игру в воскресенье, поскольку все решается в одном матче, кто вылетит.

Да, Шахтер потерял много сил в матче с Александрией, причем, прилично. Дело в том, что Шахтер доминировал минут пятнадцать, а потом инициативу перехватила Александрия, и если бы она реализовала свои моменты, возможно, и выиграла бы. Однако они не забили.

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Но у Шахтера тоже есть проблемы: нет второго опорного полузащитника, не играл Марлос, ну а в центре защиты просто беда. "Горнякам" нужен топовый центральный защитник. Кривцов, Хочолава – это невысокий класс, они допустили очень много ошибок.

Жду хорошего футбола. Да, будут стычки, поскольку это, по сути, финал. Хотелось бы, чтобы судья в этой встрече был дипломатом, чтобы не рубил с плеча, и не давал карточки за мелкие фолы", – рассказал Сабо в интервью dynamo.kiev.ua.

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