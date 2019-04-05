Сабо: Чтобы обыграть Шахтер, Динамо должно превзойти себя

Экс-тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

"Очень трудно спрогнозировать счет, ведь речь идет о кубковом матче. В чемпионате Динамо трудно догнать Шахтер, ведь разрыв – семь очков. Однако когда нужен результат именно в одном конкретном матче, ты говоришь футболистам, что они могут сделать все.

Шахтер – Динамо: на матче ожидается более 30 тысяч болельщиков

Помню, когда мы проигрывали Спартаку в Киеве 0:2, в перерыве я сказал игрокам, что они могут одержать победу! Так динамовцы должны сыграть и в ближайшее воскресенье – они должны очень сильно сыграть, превзойти себя, чтобы одержать победу над Шахтером. Поскольку у "горняков" уже будет играть Марлос, что является серьезным усилением для команды Пауло Фонсеки в атакующей линии.

Алан Патрик: Шахтер готов к серии пенальти в матче с Динамо

Предоставила ли волевая победа над Зарей положительного импульса Динамо? Конечно, еще какой! Вырвали такую победу, причем, вдесятером, проигрывая 0:2 – это геройство. Значит, они могут! Я жду хорошую, открытую игру в воскресенье, поскольку все решается в одном матче, кто вылетит.

Да, Шахтер потерял много сил в матче с Александрией, причем, прилично. Дело в том, что Шахтер доминировал минут пятнадцать, а потом инициативу перехватила Александрия, и если бы она реализовала свои моменты, возможно, и выиграла бы. Однако они не забили.

Фонсека рассказал, что Шахтер должен делать для победы над Динамо

Но у Шахтера тоже есть проблемы: нет второго опорного полузащитника, не играл Марлос, ну а в центре защиты просто беда. "Горнякам" нужен топовый центральный защитник. Кривцов, Хочолава – это невысокий класс, они допустили очень много ошибок.

Жду хорошего футбола. Да, будут стычки, поскольку это, по сути, финал. Хотелось бы, чтобы судья в этой встрече был дипломатом, чтобы не рубил с плеча, и не давал карточки за мелкие фолы", – рассказал Сабо в интервью dynamo.kiev.ua.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины