Фонсека рассказал, что Шахтер должен делать для победы над Динамо

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

"Марлос пребывал не в лучших кондициях для матча с «Александрией», и мы решили оставить его на скамейке запасных. На протяжении этого сезона у него были некоторые проблемы, к сожалению, после сборной они усложнились. Прилагаем все усилия, чтобы восстановить его к Динамо. Посмотрим, удастся ли. А в остальном доступны практически все. Не секрет, что наш состав не будет сильно отличаться от того, что вы обычно видели в этом году. Отдаем себе отчет в том, что предстоит сложный поединок, и хотим выпустить на поле лучших.

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Матчи действительно доказывают тенденцию нашего доминирования на поле. Мы провели этот анализ. Зачастую результат строится на наших ошибках в тех эпизодах, что Динамо создает против нас, а их не так уж и много. Мы не должны ошибаться в обороне, ставить под угрозу свою безопасность.

В атаке же всегда доминируем, создаем много моментов. С Динамо нужно быть чуть более безопасным в защите, плюс верить в то, что мы можем создавать возможности в атаке и их реализовывать. Поединки с Динамо сложны, поскольку соперник очень быстро садится в оборону и иногда крайне сложно вскрыть зоны. Однако в любом случае мы постараемся подготовить команду наилучшим образом, чтобы это сделать", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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