Сабо: Щоб обіграти Шахтар, Динамо має перевершити себе

Екс-тренер київського Динамо і збірної України Йожеф Сабо поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

"Дуже важко спрогнозувати рахунок, адже мова йде про кубковий матч. У чемпіонаті Динамо важко наздогнати Шахтар, адже розрив – сім очок. Однак коли потрібен результат саме в одному конкретному матчі, ти кажеш футболістам, що вони можуть зробити все.

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Пам'ятаю, коли ми програвали Спартаку в Києві 0:2, в перерві я сказав гравцям, що вони можуть здобути перемогу! Так динамівці повинні зіграти і в найближчу неділю – вони повинні дуже сильно зіграти, перевершити себе, щоб здобути перемогу над Шахтарем. Оскільки у "гірників" вже буде грати Марлос, що є серйозним підсиленням для команди Пауло Фонсеки в атакуючій лінії.

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Чи надала вольова перемога над Зорею позитивного імпульсу Динамо? Звичайно, ще й якого! Вирвали таку перемогу, причому, вдесятьох, програючи 0:2 – це геройство. Значить, вони можуть! Я чекаю хорошу, відкриту гру в неділю, оскільки все вирішується в одному матчі, хтось вилетить.

Так, Шахтар втратив багато сил в матчі з Олександрією, причому, пристойно. Справа в тому, що Шахтар домінував хвилин п'ятнадцять, а потім ініціативу перехопила Олександрія, та якби вона реалізувала свої моменти, можливо, і виграла б. Однак вони не забили.

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Але у Шахтаря теж є проблеми: немає другого опорного півзахисника, не грав Марлос, ну а в центрі захисту просто біда. "Гірникам" потрібен топовий центральний захисник. Кривцов, Хочолава – це невисокий клас, вони припустились багатьох помилок.

Чекаю хорошого футболу. Так, будуть сутички, оскільки це, по суті, фінал. Хотілося б, щоб суддя в цій зустрічі був дипломатом, щоб не рубав з плеча, щоб не давав картки за дрібні фоли", – розповів Сабо в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

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