"Даже не знаю, как это комментировать. Считаю, что если уж очень хочется Ахметову получить нового тренера, то стоило подождать. Хотя бы до зимней паузы.

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Такое впечатление, что Срна просто не уверен в себе. Между тем, он уже очень много лет находится в структуре клуба, знает отлично команду изнутри и все задатки, чтобы стать тренером, у него есть.

А этот босниец, Пушич, он же вообще нигде не работал самостоятельно главным тренером. Изучая его биографию, я обратил внимание, что он постоянно только ассистировал. Ну вот придет сейчас этот Пушич – и что? Да он же команды вообще не знает, матчей, наверное, и не видел даже. Что он сможет сделать? Сразу дать результат? Победить Барселону? Нет. Не верю.

Убежден, что не нужен сейчас Шахтеру новый тренер. Три наставника за год – это уже перебор", – сказал Сабо в комментарии Sport Express.

Напомним, боснийский специалист Марино Пушич подписал с дончанами контракт до завершения сезона-2025/26.

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