Сабо – о тренерской чехарде в Шахтере: "Три наставника за год – это уже перебор"
Известный украинский тренер Йожеф Сабо раскритиковал выбор нового коуча для донецкого клуба.
"Даже не знаю, как это комментировать. Считаю, что если уж очень хочется Ахметову получить нового тренера, то стоило подождать. Хотя бы до зимней паузы.
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Такое впечатление, что Срна просто не уверен в себе. Между тем, он уже очень много лет находится в структуре клуба, знает отлично команду изнутри и все задатки, чтобы стать тренером, у него есть.
А этот босниец, Пушич, он же вообще нигде не работал самостоятельно главным тренером. Изучая его биографию, я обратил внимание, что он постоянно только ассистировал. Ну вот придет сейчас этот Пушич – и что? Да он же команды вообще не знает, матчей, наверное, и не видел даже. Что он сможет сделать? Сразу дать результат? Победить Барселону? Нет. Не верю.
Убежден, что не нужен сейчас Шахтеру новый тренер. Три наставника за год – это уже перебор", – сказал Сабо в комментарии Sport Express.
Напомним, боснийский специалист Марино Пушич подписал с дончанами контракт до завершения сезона-2025/26.
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