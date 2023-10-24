Исторический дебют и кинжальная точность – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 11-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
Лучшим тренером 11-го тура признан исполняющий обязанности главного тренера Шахтера Дарио Срна, сообщает официальный сайт УПЛ.
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41-летний специалист опередил в голосовании Виталия Пономарева (Рух), Юрия Калитвинцева (Полесье) и Юрия Максимова (СК Днепр-1).
Награду же самого полезного игрока получил полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок. Ему удалось обойти Герреро (Заря), Андрея Штогрина (Черноморец) и Евгения Пастуха (Рух).
Напомним, Шахтер в дебютном матче Срны разгромил ЛНЗ (3:0), а СК Днепр-1 благодаря голу Пихаленка в сверхпринципиальном матче одолел Динамо (1:0).
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