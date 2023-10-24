"Вы уже знаете, что Шахтер официально подписал нового тренера. Я очень доволен, поскольку считаю, что подписали очень сильного наставника, который в будущем продемонстрирует хороший результат. Я с новым тренером на связи давно, даже относительно предыдущей игры (против ЛНЗ в 11-м туре УПЛ, – Футбол 24), когда я был исполняющим обязанности. Много с ним говорил по этой игре и по завтрашней игре. Поэтому, думаю, мы успеем все оформить, и завтра будем на тренерском мостике вдвоем с еще одним помощником.

Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера

Хочу ли я уйти с поста тренера Шахтера непобедимым? Да. А если завтра Шахтер победит Барселону – это будет заслуга всех вместе. Мы вместе выигрываем, вместе проигрываем, как одна семья.

Что должно произойти, чтобы я был готов стать тренером? Время! Шахтер час назад подписал нового тренера. Я не буду говорить о следующем тренере, а буду говорить о том, который есть. Я уверен, что он даст нам то, что надо. Мы долго бились за него, и наконец получили его. У него есть полное доверие, доверие футболистов, насколько я заметил во время теоретического занятия. Это – самое важное.

Барселона? Да, у меня было приглашение из Барселоны, когда команду тренировал Луис Энрике. Я общался с ним, но послушался своего сердца. Я остался в своем любимом клубе, когда была тяжелая ситуация, когда началась война в 2014 году. Я не мог бросить клуб, президента, болельщиков. Но запоминается то, что меня "хотела Барселона". Это о многом говорит, это приятно. Я буду рад завтра сделать все, чтобы Шахтер показал на поле максимум против очень серьезной команды с очень серьезным тренером.

Очень приятно, когда такой футболист, тренер, человек как Хави говорит комплименты Шахтеру. Он очень хорошо знает нашу команду. Ему всегда приходилось мучиться с Шахтером. Наши футболисты приехали сюда показать то, что мы умеем. А мы умеем играть в красивый футбол. Будем стараться с первой до последней минуты. Барселона – фаворит, но я хочу, чтобы наша команда завтра получила удовольствие при заполненных трибунах. Чтобы мы после этого матча стали еще сильнее.

Барселоне не хватает нескольких футболистов, которые являются очень сильными. Но Барселона – это всегда Барселона. Шахтеру также не хватает 3-4 футболистов, которые травмированы. Мы смотрели Барселону, изучали Барселону и сделаем все, чтобы использовать их слабые моменты. У нас был очень тяжелый период в последние месяцы, мы играли не в тот футбол, который нам нужен, поэтому смена тренера сама по себе должна дать реакцию. Я требую от своих футболистов играть в "шахтерский", настоящий футбол и получать удовольствие от игры.

Беспокоило ли меня отсутствие серьезного тренерского опыта у Пушича? Послушайте, мы смотрим по-другому: его человеческие качества и его тренерские качества. И когда мы соединили одно с другим, то увидели очень сильный потенциал для Шахтера.

Мы продали 14 футболистов. Но мы не опустили руки, а начали делать новый молодой Шахтер. Мы на хорошем пути. Я убежден, что мы можем сделать этот Шахтер одним из сильнейших в истории украинского футбола. Мы сделаем все, чтобы усилить нашу команду зимой, и я вас уверяю – мы на правильном пути, чтобы сделать сильнейший Шахтер", – сказал Срна на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Барселоной и Шахтером состоится в среду, 25 октября. Начало встречи в 19:45.

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