Сабо – про тренерську чехарду в Шахтарі: "Три наставники за рік – це вже перебір"
Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував вибір нового коуча для донецького клубу.
"Навіть не знаю, як це коментувати. Вважаю, що якщо вже дуже хочеться Ахметову отримати нового тренера, то варто було почекати. Хоча б до зимової паузи.
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Таке враження, що Срна просто не впевнений у собі. Тим часом, він уже дуже багато років перебуває в структурі клубу, знає відмінно команду зсередини і всі задатки, щоб стати тренером, у нього є.
А цей боснієць, Пушіч, він же взагалі ніде не працював самостійно головним тренером. Вивчаючи його біографію, я звернув увагу, що він постійно лише асистував. Ну от прийде зараз цей Пушіч – і що? Та він же команди взагалі не знає, матчів, напевно, і не бачив навіть. Що він зможе зробити? Відразу дати результат? Перемогти Барселону? Ні. Не вірю.
Переконаний, що не потрібен зараз Шахтарю новий тренер. Три наставники за рік – це вже перебір", – сказав Сабо у коментарі Sport Express.
Нагадаємо, боснійський фахівець Маріно Пушіч підписав з донеччанами контракт до завершення сезону-2025/26.
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