"Навіть не знаю, як це коментувати. Вважаю, що якщо вже дуже хочеться Ахметову отримати нового тренера, то варто було почекати. Хоча б до зимової паузи.

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Таке враження, що Срна просто не впевнений у собі. Тим часом, він уже дуже багато років перебуває в структурі клубу, знає відмінно команду зсередини і всі задатки, щоб стати тренером, у нього є.

А цей боснієць, Пушіч, він же взагалі ніде не працював самостійно головним тренером. Вивчаючи його біографію, я звернув увагу, що він постійно лише асистував. Ну от прийде зараз цей Пушіч – і що? Та він же команди взагалі не знає, матчів, напевно, і не бачив навіть. Що він зможе зробити? Відразу дати результат? Перемогти Барселону? Ні. Не вірю.

Переконаний, що не потрібен зараз Шахтарю новий тренер. Три наставники за рік – це вже перебір", – сказав Сабо у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, боснійський фахівець Маріно Пушіч підписав з донеччанами контракт до завершення сезону-2025/26.

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