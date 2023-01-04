Недавно 48-летний Жеваго был задержан на французском курорте Куршевель, а Украина готовит экстрадицию бывшего народного депутата. Почетный президент Ворсклы подозревается в растрате средств банка "Финансы и кредит", акционером которого был Жеваго, на сумму 113 миллионов долларов США.

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Сегодня, 4 января, в Хозяйственный суд города Киева поступило исковое заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц к Константину Жеваго о возмещении убытков банка "Финансы и кредит", а также его кредиторов на сумму почти 46 миллиардов гривен.

Представление иска стало возможным, в частности, благодаря полученным документам и доказательствам, собранным в ходе подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка. В этом деле суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

При этом Фонд указывает, что главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стал значительный ущерб от схемного вывода средств путем кредитования связанных с собственником банка компаний. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

"Фактически удалось установить, что в схемах вывода средств (нанесении ущерба), кроме банка, были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном счете Жеваго .

По фиктивным контрактам из банка было выведено более 223 миллионов долларов США и 18 миллионов евро. Выгодоприобретатель в данной схеме – непосредственно Жеваго. Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 миллиардов гривен", – говорится в заявлении на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В июле 2021 года Жеваго объявили в международный розыск, а перед этим он несколько лет не появлялся в Украине. Ворскла, почетным президентом которой является экс-нардеп, завершила первую часть УПЛ на 9-й позиции.

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