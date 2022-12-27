Издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых украинцев, в который вошли несколько футбольных функционеров.

Ринат Ахметов и Александр Ярославский / фото из открытых источников

Первое место по-прежнему осталось за Ринатом Ахметовым – 4,4 млрд долларов по состоянию на декабрь 2022 года.

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Впрочем, состояние президента Шахтера сильно сократилось из-за нападения россиян – в феврале его оценивали в 13,7 млрд. В топ-20 попали почетный президент Ворсклы Константин Жеваго (1,4 млрд долларов), Александр Герега (1,2 млрд), Вадим Новинский (1 млрд) и Александр Ярославский (340 миллионов вместо 1 миллиарда).

Из списка выпал бывший президент Днепра Игорь Коломойский, потерявший гражданство Украины и претендовавший на 11 место в обновленном рейтинге (840 млн долларов, в начале февраля было 1,8 млрд).

В целом, состояние 20 самых богатых украинцев по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на 20 миллиардов долларов – до 22,5 миллиардов долларов.

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