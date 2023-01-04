Нещодавно 48-річний Жеваго був затриманий на французькому курорті Куршевель, а Україна готує екстрадицію колишнього народного депутата. Почесного президента Ворскли підозрюють у розтраті коштів банку "Фінанси та кредит", акціонером якого був Жеваго, на суму 113 мільйонів доларів США.

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Сьогодні, 4 січня, до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Костянтина Жеваго про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит", а також його кредиторів на суму майже 46 мільярдів гривень.

Подання позову стало можливим, зокрема, завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника банку. У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов'язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

При цьому Фонд вказує, що головною причиною неплатоспроможності банку та нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами стали значні збитки від схемного виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних з власником банку компаній. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними.

"Фактично вдалося встановити, що у схемах виведення коштів (заподіяння шкоди), окрім банку, були задіяні пов'язані компанії-позичальники, майнові поручителі та нерезиденти – постачальники товарів, і всі ці юридичні особи, включно з банком, контролювалися в кінцевому підсумку Жеваго.

За фіктивними контрактами з банку було виведено понад 223 мільйони доларів США та 18 мільйонів євро. Вигодонабувач у цій схемі – безпосередньо Жеваго. Загальний розмір заподіяних банку збитків від кредитування пов’язаних з його власником компаній становить майже 46 мільярдів гривень", – йдеться у заяві на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У липні 2021-го Жеваго оголосили в міжнародний розшук, а перед тим він кілька років не з'являвся в Україні. Ворскла, почесним президентом якої є екс-нардеп, завершила першу частину УПЛ на 9-й позиції.

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