Седьмая ступенька Ворсклы по итогам первой части сезона УПЛ откровенно разочаровала руководство "зелено-белых". Приглашение Виктора Скрипника и ценные приобретения, сделанные летом, не оправдали себя, поэтому в клубе решили пересмотреть бюджет.

Жеваго попал в руки правосудия из-за "ритуала" – журналист раскрыл подробности задержания владельца Ворсклы

По сообщению ТаТоТаке, финансирование команды на 2023 год будет уменьшено на 40-50% – кадровая работа в Полтаве будет вестись не на усиление, а на ослабление зарплатной ведомости, то есть сокращение футбольных штатов. Кроме результатов, причиной такого решения стали финансовые проблемы владельца клуба Константина Жеваго (минус три завода экс-депутата и неработающий "Феррекспо").

Ко всему добавился и вчерашний арест почетного президента в Куршевеле и возможная экстрадиция в Украину, где Живаго грозит заключение за хищение 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит" через оффшорные компании.

Похоже, Ворскла повторит судьбу многих украинских клубов – после грандиозных планов в лучшем случае будет жить в эконом-режиме, а в худшем – будет прозябать и бороться за выживание в УПЛ.

Рейтинг самых богатых украинцев: Ахметов потерял почти 10 миллиардов долларов, Ярославский и Коломойский сдают позиции